Depois de uma primeira edição de sucesso, em 2017, que contou com mais de 250 participantes, o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação – IBPT promove a segunda edição do evento BI & TAXATHON – MARATONA DE TRIBUTAÇÃO E INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS – MTIN, que terá como foco principal a Inteligência de Negócios e Tributação; Transformação de Dados Fiscais em Conhecimento Estratégico e Ações de Vendas.

Serão três dias, de 14 a 16 de setembro de 2018, em que profissionais de todo o Brasil discutirão ferramentas, normas e tecnologia a favor dos negócios, empregando esforços para aprender, criar e disseminar instrumentos e informações essenciais ao mercado presente e futuro.

“É um evento com conteúdo relevante e que promoverá diálogos estratégicos para agregar valor nas áreas de tributação, contabilidade, tecnologia da informação, administração, marketing, inteligência de mercado e gestão empresarial”, explica o Presidente do Conselho Superior do IBPT, Gilberto Luiz do Amaral. Tudo isso de forma intensiva, oferecendo 12 workshops e nove palestras que proporcionarão aos participantes conhecimento e a ampliação da sua rede de contatos, fundamental na atualidade, principalmente nesse ramo.

A BI & Taxathon – 2° Maratona de Tributação e Inteligência de Negócios acontecerá no Hotel Four Points by Sheraton – Av. Sete de Setembro, 4211 – Batel, de 14 a 16 de setembro. As inscrições e toda a programação estão disponíveis no site oficial do evento: www.mtin.com.br