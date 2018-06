Curitiba Cult comemora cinco anos com shows inéditos na capital paranaense

Na próxima sexta-feira, dia 29 de junho, a partir das 19h, Curitiba receberá o show de três grandes nomes da cena nacional em comemoração aos cinco anos de um dos maiores portais culturais e de entretenimento do Paraná, o Curitiba Cult. O evento, que ocorre no Bud Basement, no bairro rebouças, recebe Gloria Groove, responsável por sucessos como “Bumbum de Ouro”, “Muleke Brasileiro” e “Arrasta”, com a participação de Leo Santana. A drag vem se destacando cada vez mais na música nacional por apostar na autenticidade e no título de “Drag Rapper”, com canções que falam sobre o empoderamento combinadas com o rap, mostrando toda a pluralidade do seu trabalho.

Outro nome da noite é o Jão, conhecido pelos hits “Imaturo”, “Ressaca”, “Álcool” , que retorna à capital paranaense para a comemoração. O cantor, que chegou à fama devido aos covers que fazia em seu canal no Youtube, é considerado um dos nomes mais promissores do pop para 2018, já contando com mais de 1 milhão de seguidores em suas redes sociais e ocupando a lista das 100 músicas mais tocadas no Brasil no Spotify, com o seu single “Imaturo”.

Atualmente, Jão acaba de lançar o seu EP “Meu Primeiro Acústico”, com suas canções em versões intimistas, incluindo a inédita “Aqui”.

Destaque também para Jenni Mosello, curitibana que ganhou visibilidade nacional devido à participação no X Factor, Brasil, em que foi a segunda colocada. A cantora é conhecida por sucessos como “Vou Gritar”, “Disk Me Quer” e “Eu Não Vou”, com a participação de Chameleo, e seu repertório aposta na versatilidade, com canções nacionais e internacionais, além de fortes influências do pop, jazz, blues e soul.

A noite ainda contará com discotecagem com os DJ’s do Soviet, James, Vitto e VU.

A festa de comemoração dos cinco anos de Curitiba Cult é apresentada pela Budweiser e é uma realização do Curitiba Cult e da Seven Entretenimento.