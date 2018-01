Curitiba apresenta resultados de 2017 e projeta objetivos para 2035

O Plano de Recuperação de Curitiba e a adesão da capital aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas foram elogiados, na sexta-feira, durante reunião de trabalho com a Comunitas e a Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep). O encontro foi no Salão de Atos do Parque Barigui e marcou a apresentação do planejamento estratégico da capital paranaense, o Curitiba 2035.

O prefeito Rafael Greca destacou que a aprovação do Plano de Recuperação de Curitiba deu à cidade condições para pensar no futuro de forma programada e otimista. “Curitiba tem agora uma perspectiva boa de desenvolvimento sustentável”, afirmou o prefeito.

Greca lembrou que o nível de investimento público da cidade cresceu cerca de 59,4%, enquanto a média das capitais despencou 63,2%, segundo matéria do Valor Econômico, publicada em novembro de 2017. “Queremos um Brasil que funcione, que se ligue aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e que devolva ao cidadão tudo aquilo que é recolhido na forma dos impostos”, salientou.

As estratégias para o futuro dependem de boa gestão financeira, segundo a diretora-presidente do Comunitas, Regina Estevez. A executiva destacou a criação da Lei de Responsabilidade Fiscal municipal, sancionada em 2017. “É uma atitude de política de estado, com sustentabilidade, que visa não somente o impacto atual, mas também o impacto futuro”, ressaltou.

Iniciativa privada

Empresários e representantes do setor privados também estiveram presentes no evento. O vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep), Hélio Bampi, falou sobre a importância do alinhamento entre as cidades, citando o Pró-Metrópole.

A iniciativa tem como objetivo integrar os municípios da Grande Curitiba em torno de objetivos comuns. “Nessa sintonia de promover o bem-estar da população da região metropolitana de Curitiba estamos desenvolvendo vários programas”, comentou. Bampi é também vice-presidente do Pró-Metrópole, que tem Greca como presidente.

Representando os empresários que integram o programa Juntos, do Comunitas, José Roberto Marinho disse que é preciso observar os casos bem-sucedidos. “Temos que olhar para as boas práticas, para aquilo que deu certo”, disse. “Fiquei muito impressionado com os resultados que Curitiba alcançou em um curto espaço de tempo”, disse.

Curitiba 2035

Construído com apoio do Programa Juntos, o Curitiba 2035 é uma iniciativa, de caráter apartidário, que tem como finalidade a construção de um planejamento estratégico, com objetivos de longo prazo, tendo propósito uma cidade mais sustentável, inovadora e humanizada.

As metas definidas nortearão o desenvolvimento econômico e social de Curitiba, engajando a sociedade na sua estruturação.

Comunitas e Programa Juntos

A Comunitas é uma organização da sociedade civil brasileira que tem como objetivo contribuir para o aprimoramento dos investimentos sociais corporativos e estimular a participação da iniciativa privada no desenvolvimento social e econômico do país.

A organização atua com diversos projetos, entre eles o Programa Juntos, que reúne líderes empresariais brasileiros. Esses líderes envolvem-se diretamente nos projetos, o que vai além do investimento de recursos. São realizados encontros estratégicos periódicos, onde compartilham experiências com os gestores públicos, acompanham a evolução das iniciativas e colaboram para definir as diretrizes das ações.

