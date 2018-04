Curitiba anuncia novidades e melhorias para a Linha Turismo

O prefeito Rafael Greca anunciou novidades na Linha Turismo que serão lançadas a partir de maio. Entre as novidades, estão novas formas de pagamento da passagem, como o cartão de crédito, e passeios para as crianças da rede municipal de ensino pelo programa Linhas do Conhecimento.

A Linha Turismo é formada por 12 ônibus doubledeckers (de dois andares) que permitem uma visão panorâmica da cidade durante todo o passeio. O trajeto passa por 23 pontos turísticos, entre eles Jardim Botânico, Parque Tanguá, Ópera de Arame e Museu Oscar Niemeyer. Com um bilhete, que custa R$ 45, o visitante pode fazer o embarque e mais quatro desembarques nos pontos preferidos.

Greca esteve nesta sexta-feira (13/4), em Gramado (RS), para o Fórum Gramado de Estudos Turísticos no painel Cidades inteligentes e turismo contemporâneo: como conciliar?. Participaram também o ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, e o diretor da Organização Mundial do Turismo, Márcio Favilla.

O prefeito reforçou que uma cidade só serve para ser visitada se for boa para seu povo. “Curitiba vai voar em direção ao futuro com as asas da inovação e tradição. A inovação só vale quando inserida no processo social e assim melhora a vida da sua população”, afirmou.

Linha Turismo

O ponto inicial da Linha é a Praça Tiradentes, onde está o marco zero de Curitiba e a Catedral Basílica Menor de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Os ônibus operam das 9h às 17h, com frequência de 30 minutos. Crianças até 5 anos não pagam a tarifa.