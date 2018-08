O presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), ministro João Batista Brito Pereira, esteve presente na sexta-feira (3/8) à cerimônia em que foi referendado o ato de posse das desembargadoras Silene Coelho e Rosa Nair Reis no Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, em Goiânia. O presidente aproveitou a ocasião para visitar as obras do Complexo Trabalhista da capital de Goiás acompanhado da secretária-geral da presidência do TST, Coelis Maria Araújo Martins. Durante a visita, o presidente do TRT-18 e conselheiro do CSJT, desembargador Platon Teixeira Filho, apresentou ao ministro o andamento das obras dos dois edifícios interligados, que vão abrigar as unidades do 2º Grau de jurisdição, além do auditório e da praça anexa.

O ministro Brito Pereira elogiou a evolução da obra e disse estar muito orgulhoso de a Justiça do Trabalho ter condições de construir edifícios dessa qualidade. “Estou muito contente e orgulhoso de visitar essa obra agora com a infraestrutura já concluída. A obra sofreu um revés, mas o Tribunal é muito organizado e operoso, e vejo a construção a pleno vapor, com mais de 200 operários trabalhando”. Ele garantiu que vai estar presente na inauguração.

Segundo o presidente do TRT, a expectativa é concluir a obra no fim de 2019. O desembargador Platon Filho também ressaltou que o Tribunal é grato ao CSJT, atualmente presidido pelo ministro Brito Pereira, por haver autorizado a ampliação do limite de pagamento das despesas primárias com a utilização dos valores inscritos em restos a pagar, no importe de R$ 54 milhões, para a execução do projeto de construção do Complexo Trabalhista de Goiânia.

(Divisão de Comunicação do CSJT, com informações do TRT da 18ª Região)

Fonte: www.csjt.jus.br