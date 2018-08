O Tribunal Superior do Trabalho retomou, nesta quarta-feira (1º), as sessões de julgamento dos órgãos judicantes. Na sessão extraordinária do Órgão Especial que marcou a abertura do segundo semestre judiciário, o presidente, ministro Brito Pereira, deu as boas-vindas aos integrantes do Tribunal. “Manifesto a esperança de que tenhamos um semestre produtivo e feliz como o anterior, na certeza de que todos restabelecemos nossas energias para dar cabo às múltiplas obrigações que temos aqui”, afirmou.

Na próxima quarta-feira (8), o Tribunal Pleno se reunirá a partir das 16h para escolher a lista tríplice a fim de preencher a vaga do ministro Fernando Eizo Ono, decorrente da aposentadoria do magistrado.

Homenagem

O vice-presidente do TST, ministro Renato de Lacerda Paiva, prestou, em nome do Tribunal, homenagem à juíza Gisela Ávila Lutz, falecida em 12/7. “Era uma colega extremamente envolvida, responsável e idealista”, afirmou o ministro, que teve a juíza como auxiliar durante seu mandato na Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, no biênio 2016/2018.

Desse período, o vice-presidente ressaltou a atuação destacadíssima da magistrada na área de Tecnologia da Informação. “Todas as ferramentas de gestão e de inovação tiveram o dedo dessa querida colega”, lembrou.

Fonte: www.csjt.jus.br