CRW, 24 dias, 38 endereços

Com o tema Gastronomia Internacional, em alusão à culinária dos países participantes da Copa do Mundo da Rússia, começa nesta quinta-feira 19 de abril, e vai até 12 de maio, a 17ª edição do Curitiba Restaurant Week, evento gastronômico cujas origens remontam ao início dos anos 1990, em Nova Iorque. No Brasil, começou por São Paulo. Fernando Reis, o porta-voz nacional do RW, diz que em breve “teremos várias festas dos 10 anos”. Em Curitiba, uma das 12 cidades onde é realizado, está no oitavo ano, com uma edição a cada semestre.

Este ano, na capital paranaense são 38 os restaurantes que participam, sempre com o formato entrada + prato principal + sobremesa a preços fixos: o almoço a R$ 46,90 e o jantar a R$ 58,90, sempre com o acréscimo de R$ 1 de doação (opcional) ao Hospital Pequeno Príncipe. Esta edição conta com a harmonização da cerveja Petra, a oficial do evento.

A 17º Curitiba Restaurant Week terá 38 casas participantes. A apresentação do evento à imprensa foi no Ernesto Ristorante, quando o chef Dudu Sperandio preparou uma sequência dos pratos a serem servidos ao longo dos 24 dias, ali só com jantar: brandade de bacalhau com azeite de oliva extra virgem e polenta cremosa com ragu bolonhesa trufado, como opções de entrada; mignon grelhado com creme de cogumelos Paris e risoto cremoso de beterraba com grana padano e sobrepaleta de porco com molho de mostarda Dijon e mel, acompanhado de nhoque com molho de cogumelo e grana padano, opções de prato principal; mousse de chocolate clássico ou pudim da vovó, para escolha da sobremesa.

Além do Ernesto, participam os restaurantes: Almakan, Anarco, Armazém Português, Armazém Santo Antônio, Badida da Sete, Badida do shopping Barigui, Black Horse, C La Vie, Cantina do Délio, Casa Varela, Cenacolo, Kibô Sushi Lobby Bar, L’Entrecôte de Paris, L’Epicerie, La Pasta Gialla Barigui e Pátio Batel, Lagundri, Le Réchaud, Maccheroni Trattoria Juvevê, MoMA Gastronomia Árabe, Limoeiro, Olivença, Pescara Cucina Italiana, Petiscaria do Victor, Petit Chateau, Pimenta Brasserie Alto da XV e Uberaba, Bar e Restaurante do Victor shopping Barigui, praça da Espanha e São Lourenço, Restaurante Escola Senac, Ibérico, Saanga Grill Iguaçu, Scavollo Grill, Swadisht Cozinha Indiana, Tartuferia São Paolo e Thai. Endereços e cardápios estão em restauranteweek.com.br, onde também podem ser feitas reservas.