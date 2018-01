Cruzeiro vence nos penaltis o Paraná

Em uma disputa emocionante, o Cruzeiro eliminou o Paraná da Copa São Paulo. No tempo normal, o jogo terminou empatado por 1 a 1. Assim a decisão foi para as penalidades máximas e a equipe mineira levou a melhor (6 a 5) e se classificou para as oitavas de final da competição. O Cruzeiro começou o jogo pressionando muito. Aos sete minutos, Cacá cabeceou e exigiu uma grande defesa do goleiro Guilherme. Já aos 12, após uma boa jogada de Vitinho pelo lado direito do ataque, Alesson cabeceou com força e abriu o placar. A partir daí o Paraná passou a pressionar muito. As melhores chances foram em finalizações de Andrey e de Warley, mas os arremates saíram pela linha de fundo. O segundo tempo foi extremamente truncado. Com muitas faltas e erros de passes, o que se viu foram poucas chances de gol. Em busca do empate, o Paraná tentou pressionar, mas esbarrava na falta de inspiração dos atacantes e no sistema defensivo cruzeirense. Mas quando o time mineiro errou na saída de bola, os paranistas quase empataram, mas o goleiro Gabriel Brazão salvou em chute de Andrey. Já o Cruzeiro, que conseguia controlar bem as ações ofensivas do rival, também tinha dificuldades para criar. A melhor chance foi em um erro da zaga paranista, mas Cesinha demorou para finalizar e perdeu uma boa oportunidade. Diante deste cenário, o Paraná se atirou para cima nos minutos finais e conseguiu o empate na reta final, com Lucas Sene, que contou com uma falha da zaga e do goleiro Gabriel Brazão. O 1 a 1 deixou o jogo eletrizante na reta final. O Paraná quase virou o jogo. Lucas Sene bateu de longe, o goleiro Gabriel Brazão deu rebote e salvou em finalização de Andrey. Na sequência, o zagueiro Gaevicz, de cabeça, tirou tinta da trave. Já o Cruzeiro também quase marcou o segundo gol, com Márcio, em finalização de fora da área, mas a bola foi pela linha de fundo. Assim, a decisão foi para as penalidades máximas. João Luiz perdeu pelo Cruzeiro, mas Marcelo e Kesley desperdiçaram pelo Paraná Clube, que acabou eliminado. Fonte: terra