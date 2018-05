Cruzeiro fecha preparação para duelo contra Vasco sem Edilson e com Thiago Neves

O Cruzeiro encerrou a preparação para o duelo decisivo na Copa Libertadores diante do Vasco, marcado para esta quarta-feira, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, pela quinta e penúltima rodada da fase de grupos do torneio. As incertezas são quanto às presenças de Edilson e Thiago Neves na partida.

É mais provável que o lateral-direito fique fora e o meia jogue. Isso porque Edilson, que se recupera de um trauma no tornozelo esquerdo, participou apenas da primeira parte do treinamento desta terça-feira, nas Laranjeiras, campo do Fluminense, no Rio de Janeiro. Queixando-se de dores musculares na coxa na última partida contra a Universidad de Chile, Thiago Neves, por sua vez, treinou normalmente.

A atividade teve início às 16 horas e a imprensa só pôde entrar uma hora depois, quando o técnico Mano Menezes comandava um rachão sem a presença de Edilson. Se o lateral-direito não puder atuar, Lucas Romero deve ser seu substituto. Na frente, com as boas atuações recentes, Sassá deve ser mantido.

Após os trabalhos, o zagueiro Dedé, conhecido da torcida vascaína, falou sobre a recepção que terá da torcida do seu ex-clube e o que espera do duelo em São Januário. “Tenho muito carinho pelo que vivi lá. Foram cinco anos e tenho lembranças boas e vou saber lidar com o que acontecer lá”, afirmou. “Vai ser um jogo de bastante entrega e de detalhe e estamos preparados”, completou.