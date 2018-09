O Conselho de Medicina do Paraná realiza hoje a sua tradicional solenidade alusiva à passagem do Dia do Médico, com homenagem a 98 profissionais que alcançam os 50 anos de formados com histórico ético exemplar, sendo quatro in memoriam. Será na Universidade Positivo. O número de diplomados com o “Mérito Ético” neste ano é recorde nas mais de três décadas de entrega da comenda.

A maioria formou-se pela Federal do Paraná e se dedicou à atividade em Curitiba (43), além de outros polos como Londrina (12), Maringá (9) e Ponta Grossa (3). Dentre os homenageados estão sete mulheres. Também fazem parte os Drs. José Geraldo Lopes de Noronha, que há 30 anos acompanhou a entrega da honraria pelo Jubileu de Ouro a seu pai, também médico, e José Francisco Schiavon, que tem quatro filhos médicos, todos seguindo a sua especialidade, a ortopedia. Há ainda vários professores, presentes na formação de gerações de médicos.

O Paraná tem hoje 26.544 médicos em atividade, sendo 15.739 do sexo masculino e 10.805 do feminino. Desde que o CRM-PR foi criado, há 60 anos, 40.609 médicos já foram inscritos. Há meio século existiam apenas duas escolas médicas no Paraná (UFPR e Católica), e uma iniciando (Universidade de Londrina). Hoje já são 21 cursos com 1.994 vagas de ingressantes, sendo as mulheres em maioria.