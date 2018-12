Atuando fora de casa no clássico de Turim, a invicta Juventus contabilizou neste sábado à noite a sua 15ª vitória em 16 jogos neste Campeonato Italiano ao superar o Torino por 1 a 0, graças a um gol de pênalti marcado por Cristiano Ronaldo.

Assim, a Juve se manteve soberana na competição, agora com 46 pontos na liderança, e abriu 11 de vantagem sobre o Napoli, segundo colocado, que neste domingo enfrenta o Cagliari, também como visitante, com o objetivo de voltar a reduzir a enorme vantagem da atual heptacampeã nacional.

Já o Torino estacionou nos 22 pontos e ocupa a sexta posição da tabela, fechando a zona de classificação para a Liga Europa. Neste domingo, porém, a equipe pode ser ultrapassada por mais de um time. Roma, Sassuolo e Parma estão empatados com 21 pontos e a Sampdoria vem logo atrás, com 20, e é outro clube que ameaça o posto do clube de Turim.

Marcado aos 25 minutos do segundo tempo, este também foi o 11º gol de Cristiano Ronaldo neste Italiano, no qual ele divide o topo da artilharia com o polonês Krzystof Piatek, autor de 11 bolas na rede pelo Genoa.

O gol de Cristiano Ronaldo foi emblemático também pelo fato de que é o de número 5 mil da Juventus na Série A da Itália. E esse gol só se tornou possível graças a uma falha da zaga do Torino aos 22 minutos do segundo tempo do clássico deste sábado. Zazá atrasou mal a bola, Mandzukic aproveitou o vacilo e, na hora da finalização do atacante, o goleiro Ichazo derrubou o rival dentro da grande área ao tentar dar um carrinho para evitar a finalização do croata.

E, aos 24 minutos, Cristiano Ronaldo foi para a cobrança da penalidade e bateu forte no canto esquerdo de Ichazo, que chegou a tocar na bola, mas não conseguiu evitar que ela entrasse no gol. Logo em seguida, o astro português causou polêmica ao dar uma “peitada” no goleiro adversário em sua comemoração, mas não houve confusão entre os dois.

A Juventus chegou a fazer um segundo gol pouco depois, aos 27 minutos, mas o lance foi impugnado pela arbitragem. Após cobrança de falta, Cristiano Ronaldo desviou de cabeça e Mandzukic completou paras as redes. O português, porém, estava impedido quando recebeu a bola e deu a assistência ao croata.

Mas o 1 a 0 já bastava para a Juventus, que voltará a jogar pelo Italiano no clássico do próximo dia 22, contra a Roma, em Turim. No mesmo dia, o Torino encara o Sassuolo, fora de casa, por esta 17ª rodada da competição.