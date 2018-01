Cristiane Brasil afirma que não conhecia processos trabalhistas contra ela

A deputada federal Cristiane Brasil (PTB-RJ) publicou neste domingo (28) um vídeo que viralizou na internet e no qual ela se defende da condenação na Justiça do Trabalho. O processo impediu a parlamentar de tomar posse como ministra do Trabalho no governo de Michel Temer.

No vídeo, a deputada afirma que não tinha conhecimento da dívida trabalhista com os dois motoristas que empregou sem assinar carteira de trabalho e sem pagar os benefícios devidos.

“Eu juro pra vocês que eu não achava que tinha nada pra dever para duas pessoas que entraram contra mim e vou provar isso em breve. Todo mundo tem direito de pedir qualquer coisa na Justiça. Qualquer um pode pedir qualquer coisa abstrata, o negócio é o seguinte: quem é que tem direito? Ainda mais na Justiça do Trabalho. Só quero saber o seguinte: ‘quem’ pode passar na cabeça das pessoas que entram contra a gente em ações trabalhistas?”, questiona Cristiane, sendo apoiada por quatro homens que estão com ela. “Tô com você, doutora”, “Ação trabalhista toda hora a gente tem”, diz um dos apoiadores da parlamentar.

A tentativa do governo de nomear Cristiane Brasil para o Ministério do Trabalho se arrasta desde o início de janeiro, quando o juiz Leonardo da Costa Couceiro, da 4ª Vara Federal de Niterói, suspendeu, em decisão liminar, a posse da deputada. Na sequência, Cristiane e o governo perderam diversos recursos no Tribunal Regional Federal e tiveram a posse negada pela presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Cármen Lúcia.

O governo e o PTB, partido de Cristiane, ainda aguardam uma decisão do Plenário do STF.