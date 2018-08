A nova coleção Rocio Canvas 04, após estrear na passarela da Casa de Criadores, em São Paulo, chega à loja Impelle, em Curitiba, e também no endereço paulistano da Pair. O estilista Diego Malicheski propõe um se vestir bem cosmopolita e mergulhado no mundo as artes.

Esta é a terceira participação da Rocio Canvas na Casa de Criadores. Nas duas primeiras a marca fez parte do Lab, que abre espaço para os estilistas-revelação. “Estou muito feliz por subir para o line up oficial. Essa nova experiência acompanha o nosso amadurecimento como marca”, diz Diego.

Nessa coleção, é de se reparar que “as formas arquitetônicas estão menos dramáticas, embora a silhueta continue propensamente longe do corpo”. Uma referência importante é o escultor britânico Henry Moore, cujos experimentalismos tridimensionais e orgânicos foram pensados no volume e modelagens das peças.

As estampas exclusivas trazem a tentativa de uma (re)conexão com a natureza: textura de rochas e uma visão idílica das árvores quando deitamos sob elas.

A marca usou tecidos de alfaiataria, plissados, acetinados e viscoses da indústria têxtil Texprima, com aviamentos da Haco. E o tecido Lina da Vicunha recebeu tingimento areia e tratamento em formas oversized.

Para compor o visual, maxibolsa Park, criada por Diego e inspirada nas bolsas térmicas de pic nic, mules com fivelas, sandalhões e sabotas da marca gaúcha Okoko & Abel, tramados com palha italiana, além dos brincos de formas orgânicas da designer Jana Favoreto, que trabalha com alumínio reciclado e pedras.