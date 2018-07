As torneiras de bancada são as queridinhas dos projetos de cozinhas contemporâneas – agregam arrojo ao visual e impõem personalidade ao décor, revisitando e atualizando o conceito das áreas molhadas. Versáteis para compor – e enriquecer com funcionalidade – tanto as ilhas de trabalho quanto as estações lineares tradicionais, são soluções muito práticas e eficientes, desde que devidamente planejadas e executadas.

As torneiras, misturadores ou monocomandos de bancadas são embutidas diretamente na pia, deixando o espaço da parede livre (procedimento que requer um ajuste simples da tubulação que sai da parede). Uma boa dica no momento da instalação é observar a distância mínima de 30 centímetros de altura entre a cuba e a bica – garantindo espaço suficiente para o manuseio de louças, talheres e panelas durante a higienização. No caso de moradores que possuem utensílios como travessas e panelas muito grandes, o ideal é optar por um modelo de torneira com bica articulável, pois assim terá mais mobilidade para lavar a louça.

Conheça alguns modelos que a Meber Metais traz e inspire-se:

Monocomando coleção Angra

A sacada criativa desses monocomandos é a mescla dos dois tipos de acabamento. Esse diferencial permite que os produtos conversem com os detalhes de diversos perfis de ambientes. Assim é possível imprimir um conceito mais moderno e arrojado apostando na atemporalidade dessas duas cores – que são neutras, mas esbanjam estilo – mantendo a sobriedade que o cromado tradicional garante. As formas robustas, com bica alta e composição que alterna entre o sólido e o vazado, emprestam toque de nobreza às peças. A coleção é fabricada em latão e zamac, com acabamento cromado. A pintura é do tipo epóxi. Os produtos têm sistema de acionamento ¼ de volta e vêm com arejador economizador, permitindo até 60% na redução do consumo de água. Também são acompanhados pela garantia de 10 anos que a Meber Metais oferece em todos os produtos. O design da coleção é exclusivo, com autoria da empresa Intervento Design.

Monocomandos coleção Minimal

O dia a dia na cozinha fica muito mais funcional, prático e belo com o monocomando da linha Minimal. Seu design é versátil, exibindo características que permitem harmonizar com diversas propostas e projetos de ambientes sempre atuais. No quesito utilitário, permite regular a temperatura da água – quente, fria ou a mistura entre ambas – com um único movimento. A bica móvel é sinônimo de praticidade, permitindo uma amplitude de movimentos que torna a rotina das tarefas muito mais ágil. Para quem prefere uma opção mais discreta – mas igualmente funcional – a linha tem monocomandos com traços sóbrios e limpos, livres de excessos para compor cenários atemporais.