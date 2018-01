Coutinho aproxima-se de estreia pelo Barcelona

O técnico do Barcelona, Ernesto Valverde, disse que Philippe Coutinho poderia estrear pelo clube na próxima quinta-feira, no jogo de volta das quartas de final da Copa do Rei, contra o Espanyol, depois de o brasileiro treinar com os companheiros neste sábado.

Coutinho foi contratado do Liverpool pelo Barcelona em um negócio recorde pra o clube catalão, no valor de 142 milhões de libras (630 milhões de reais), em 6 de janeiro, mas não conseguiu treinar imediatamente porque estava com uma lesão na coxa. O clube disse que esperava que ele ficasse afastado por 20 dias.

O meia não deve viajar para enfrentar o Bétis, neste domingo, pelo Campeonato Espanhol, mas Valverde afirmou que a recuperação do jogador correu bem e que ele poderia defender seu novo time em menos de uma semana.

“Não costumo colocar uma data exata para jogadores machucados retornarem, mas a evolução da lesão tem sido muito positiva”, disse Valverde, em entrevista coletiva, neste sábado.

“Foi um pequeno problema na coxa, que é uma zona sensível quando você bate na bola, então temos que ter cuidado, mas ele está indo bem. Não sei se ele retorna na próxima semana, mas esperamos que seja logo. Quinta é possível”.

Coutinho passou seis meses por empréstimo ao Espanyol, quando era jogador da Internazionale de Milão, no primeiro semestre de 2012.

Atual tricampeão, o Barcelona está em desvantagem contra os rivais locais, após perder o jogo de ida, fora de casa, por 1 x 0.

No entanto, podem reforçar a liderança do Campeonato Espanhl se derrotarem o Bétis, que pode lhes dar 11 pontos de vantagem sobre o Atlético de Madrid, que empatou por 1 x 1, em casa, contra o Girona, neste sábado.

Fonte: Reuters