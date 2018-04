Designers brasileiros e curtumes afirmam que o uso de couro na indústria, principalmente na moda, não afeta do meio-ambiente. Para tanto, criadores do segmento premium, aliados a curtumes que são referência no setor, realizam exposição de bolsas e calçados na 22ª edição do Minas Trend, numa promoção dos sindicatos do setor com com apoio da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais e do Inspiramais, salão realizado pela Assintecal.

A exposição Couro: o sustentável luxo da moda apresenta criações de Ágali, Celso Afonso, Débora Germani, Diwo, Elisa Atheniense, Floré, Junia Gomes, La Spezia, Mara Spina e Paula Bahia. Os produtos têm por matéria-prima couros bovinos e de cabra de padrão internacional, além dos exóticos python, pirarucu, jacaré e salmão, produzidos pelos curtumes Arte da Pele, Baby Leather, Couroquímica, Courovale, Fuga Couros, Natur, Nova Kaeru e Rhoma Pelles.

Segundo o Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil- CICB, parceiro da exposição, 90,8% dos curtumes brasileiros fazem controle diário do volume de afluentes químicos e 85% fazem controle diário de volume de resíduos sólidos. Realça que a indústria curtidora do país tem legislação específica e é detentora da certificação internacional de sustentabilidade.

O CICB representa empresas responsáveis por 80% da produção nacional estimada em 40 milhões de peles/ano. Reunindo desde microempresas até grandes multinacionais da indústria curtidora, esse grupo produz couros bovinos, caprinos, ovinos e de peixe, além de exóticos, entre outros, exportando para mais de 77 países onde são utilizados em segmentos diversos como os de vestuário, bolsas, calçados, automotivo e moveleiro.