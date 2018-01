Correção: Temer segue em escritório em SP após receber Delfim e Mariz de Oliveira

Na nota enviada anteriormente estava incorreta a informação de que o presidente Temer deixou seu escritório na capital paulista. Ele permanece no local. Segue o texto corrigido:

O presidente Michel Temer permanece em seu escritório, na zona sul da capital paulista, onde recebeu as visitas do ex-ministro Delfim Neto e do advogado Antonio Claudio Mariz de Oliveira, seu amigo pessoal. Temer embarcou em Brasília por volta das 10h30, com sua esposa e filho. A agenda não previa compromissos públicos.

Há uma possibilidade de o presidente passar por novos exames médicos hoje ou amanhã. O Palácio do Planalto, porém, não confirma a realização. Temer está em processo de recuperação de uma cirurgia na uretra e de um quadro de infecção urinária.