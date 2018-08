A nota enviada anteriormente continha um erro no primeiro parágrafo. Segue a versão corrigida:

O Athletic Bilbao anunciou oficialmente que a multa de rescisão de contrato do goleiro Kepa Arrizabalaga, de 80 milhões de euros (cerca de R$ 344 milhões), foi paga nesta quarta-feira e, assim, o jogador está prestes a ser confirmado como novo reforço do Chelsea para esta temporada 2018/2019 do futebol europeu.

Por meio de comunicado divulgado em seu site, o clube informou que o goleiro espanhol “cumpriu os requisitos” para romper o seu vínculo com o time de forma unilateral e que o jogador manifestou o seu desejo de deixar a equipe.

O Bilbao não citou o Chelsea neste comunicado, mas Enric Ripoll e Paolo Torchetti atuaram como representantes do clube inglês na negociação cujo o pagamento da multa rescisória de contrato foi realizada por meio dos advogados do atleta de 23 anos de idade.

Kepa Arrizabalaga estava no time espanhol desde 2004 e foi formado como jogador pelo Bilbao. Ele viajará nesta quarta-feira para Londres para se apresentar ao técnico Mauricio Sarri e também para realizar exames antes de assinar contrato com o Chelsea.

O clube inglês não se manifestou oficialmente sobre a transferência na manhã desta quarta (no horário local), mas o novo treinador da equipe já havia exibido empolgação com a chegada do reforço ao dizer que o goleiro é “muito jovem, mas muito, muito bom”.

Arrizabalaga se tornou um alvo do Chelsea depois que o goleiro belga Thibaut Courtois não se reapresentou aos treinos da equipe inglesa nesta semana, quando expressou o seu desejo de acertar a sua transferência ao Real Madrid. Terceiro colocado da Copa do Mundo da Rússia junto com a seleção belga, o jogador teria mais um ano de contrato com o clube londrino, mas já rejeitou algumas ofertas de renovação do acordo e deverá deixar a equipe inglesa.

MAIS CARO DA HISTÓRIA – Quando for oficializado como reforço do Chelsea, Arrizabalaga também se tornará o goleiro mais caro da história do futebol, superando a recente negociação recorde de um jogador da posição, consumada no mês passado com a contratação de Alisson pelo Liverpool. O brasileiro saiu da Roma em uma transação cujo valor total pode chegar a 72,5 milhões de euros (cerca de R$ 326 milhões no dia da aquisição), sendo que 62,5 milhões de euros são fixos e outros 10 milhões de euros previstos por metas alcançadas.

A transferência superou com sobras o montante da contratação de Gianluigi Buffon pela Juventus, em julho de 2001, quando o clube de Turim desembolsou cerca de 53 milhões de euros (cerca de R$ 105 milhões pela cotação da época) para tirá-lo do Parma.