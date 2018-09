A médica e fisioterapeuta Elaine De Markondes e a educadora Gylian Dib comemoram os 21 anos do Núcleo do Corpo, neste domingo, em Curitiba. A empresa, pioneira no Sul do país no método Pilates, fez parceria com a De Markondes Pilates, ateliê de treinamento de professores nesse método. E também lançou novos projetos de dança e tratamentos clínicos e terapêuticos em comemoração ao aniversário.