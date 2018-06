Corpo Consular homenageia personalidades do Paraná

O Corpo Consular do Paraná realizou neste dia 20/06 seu jantar de confraternização relativo ao primeiro semestre do ano. O evento aconteceu no Graciosa Country Club e reuniu grande parte dos cônsules que tem representação no Paraná. Na ocasião, foram feitas homenagens a três personalidades: o cônsul da Guatemala, Norberto Castilho, escolhido pelos cônsules como o decano do Corpo Consular do Paraná; o superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Paraná, Adriano Furtado e o diretor-presidente do Diário Indústria&Comércio, Odone Fortes Martins.

O jantar foi realizado ainda sob forte emoção entre os cônsules, em virtude do falecimento do ex-cônsul da Síria, Abdo Dib Abagge, ocorrido no último dia 18.

O presidente do Corpo Consular, Thomas Amaral Neves, abriu a solenidade de premiação pedindo um minuto de silêncio em memória a Abdo Dib Abage. O dirigente do Corpo Consular antecipou que irá sugeir na próxima reunião do Corpo Consular, no próximo dia 9 de julho, a criação da medalha Abdo Dib Abagge em homenagem ao ex-cônsul, como uma homenagem da instituição a cônsules que estiverem deixando a representação no Paraná. O chefe do Escritório de Representação do Itamaraty em Curitiba, ministro Paulo Roberto Palm foi convidado a participar da entrega da premiação a Norberto Castilho, como decano do Corpo Consular do Paraná. Em seguida, o superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Paraná, Adriano Furtado, também recebeu sua comenda e seu certificado.

O diretor-presidente do I&C falou em nome dos homenageados. Ele citou a perda do ex-cônsul Abdo Dib Abage, agradeceu a homenagem recebida do Corpo Consular e se lembrou das primeiras reuniões do Café das Nações, evento mensal realizado pelo Diário Indústria&Comércio para comemorar as datas nacionais dos países com representação consular no Paraná. “Sinto-me lisonjeado com a deferência que me foi concedida pelo Corpo Consular. Agradeço, de coração, esta honraria que recebo aqui”, destacou Martins.