Cornélio Procópio terá Colégio da Polícia Militar

O município de Cornélio Procópio receberá o Colégio da Polícia Militar do Paraná, anunciou a governadora Cida Borghetti ontem, durante encontro com prefeitos da Associação dos Municípios do Norte do Paraná (Amunop), realizado em Cornélio Procópio. No encontro, Cida também assinou convênios para repasse de recursos para Cornélio Procópio, Alvorada do Sul, Congonhinhas, Itambaracá e Primeiro de Maio.

A governadora lembrou que o Colégio Militar da PM foi criado há 56 anos, em Curitiba, e hoje tem uma unidade em Londrina, a primeira do interior. “A unidade de Cornélio Procópio começará a funcionar em 2019 e seguirá as diretrizes das primeiras, colaborando com a meta do Governo do Estado na área de educação, que é elevar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica das escolas paranaenses”, disse a governadora.

“Vamos correr rapidamente para implantar a unidade e abrir novas vagas à comunidade local, dando mais oportunidades às nossas crianças um futuro melhor, por meio da formação em uma escola que é referência no Estado”, afirmou.

DEMANDA ANTIGA – O prefeito de Cornélio Procópio, Amin Hannouche, afirmou que a implantação do Colégio da Polícia Militar atende demanda antiga da região. “É uma expectativa regional. Tenho certeza que vai gerar um diferencial na educação das nossas crianças, pois tem um ensino rigoroso, com foco na hierarquia e disciplina, características essenciais para a formação de bons cidadãos”, disse.

A unidade vai ser implantada no lugar do Colégio Estadual Alberto Carazzai, que atende alunos carentes do município. O local já tem estrutura, como salas e quadras cobertas. “Só é preciso fazer algumas reformas estruturais para começar a receber os alunos”, disse o deputado estadual Luiz Claudio Romanelli.

De acordo com o comandante do 18º Batalhão da PM, tenente coronel Luiz Roberto Costa, já há interesse dos pais e alunos. “Vamos seguir o mesmo modelo das outras unidades e abrir vagas para filhos de policiais e para quem mais queira ingressar por meio de concurso”, explicou.

PRESENÇAS – Participaram do evento o secretário da Agricultura e do Abastecimento, George Hiraiwa; os deputados estaduais Pedro Lupion, Luiz Claudio Romanelli, Tiago Amaral, Alexandre Curi e Tercilio Turini; o deputado federal Alex Canziani; a reitora da Universidade Estadual do Norte do Paraná (Uenp), Fátima Padoan; o comandante 18º Batalhão da Polícia Militar, Carlos César de Carvalho; o diretor-geral do campus de Cornélio Procópio da UTFPR, Márcio Jacometti; o coordenador regional de Maringá do Governo, João Carvalho; a chefe do Núcleo Regional de Educação, Maria Ribeiro; e o diretor-geral do Detran-PR, Marcello Panizzi.