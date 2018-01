Coritiba reduz preço de ingressos e terá entradas populares

O Coritiba terá ingressos mais baratos nos seis jogos já homologados, na Primeira e Segunda Taça do Campeonato Paranaense 2018. Em todos os jogos, as entradas mais baratas na bilheteria serão a partir de R$ 50 (R$ 25 meia entrada) na Arquibancada e Mauá. Ainda haverá promoção de entradas com troca de Timemanias. Importante que as apostas sejam dos concursos da semana anterior ao jogo ou imediatamente após a data do jogo.

Em 2018, o clube fortalece preços populares, atraindo além dos sócios, torcedores que querem estar próximos ao Coritiba. Em todos os seis jogos, diante de Prudentópolis, Rio Branco, Atlético-PR, Maringá, Foz do Iguaçu e Cianorte, a entrada para a torcida coxa-branca pode custar a troca de pelo menos sete apostas na Timemanias. Lembrando que cada aposta custa R$2,00.

Na Mauá, um ingresso poderá ser trocado por sete jogos da Timemania, marcando o Coxa como clube do coração. Na Arquibancada, 17 apostas na Timemania valem um ingresso.

O mesmo também valerá para o Setor Pro Tork e Social, entretanto o número de apostas deve ser maior. Cada 27 bilhetes valem um ingresso do Setor Pro Tork e outros 35 bilhetes garantem um lugar no Setor Social, Superior ou Inferior.

A disponibilidade de ingressos da promoção estará sujeita a limitação em cada setor. E a troca das apostas somente será realizada nas bilheterias do Couto, conforme indicação dos guichês. Os preços dos ingressos para os jogos das semifinais e finais dos turnos ainda serão confirmados.