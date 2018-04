Coritiba demite Forner

O Coritiba anunciou na madrugada deste domingo (15.04) a saída do técnico Sandro Forner.

Segundo nota publicada no site do clube, a decisão foi comunicada ao agora ex-treinador por integrantes da direção presentes em São Luís do Maranhão, onde o Coritiba foi derrotado por 2 a 0 pelo Sampaio Correia na estreia da Série B do Campeonato Brasileiro.

O auxiliar técnico Tcheco vai assumir o comando do time coxa-branca para a próxima partida, na terça-feira (17.04) às 21h30 contra o Atlético Goianiense no Estádio Couto Pereira. Ele deixa o Coxa com uma campanha de 20 jogos disputados, sendo 15 pelo Campeonato Paranaense, outros 4 pela Copa do Brasil e o único pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Foram sete vitórias, cinco empates e oito derrotas.