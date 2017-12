Coritiba confirma chegada de atletas

O Coritiba finalizou, na tarde desta quinta-feira (28), a contratação de dois atletas para a temporada de 2018: o meio campista Wellington Simião, que defendeu o Avaí e o Ituano na última temporada, e também do lateral César Benítez, que defendeu o Coxa no ano de 2016 e retorna ao Alviverde após atuar durante um ano no Olímpia do Paraguai. César Benítez jogou com a camisa do Coritiba em 2016, participando da disputa do Campeonato Brasileiro e também da Copa Sul-Americana. O jogador vestiu a camisa alviverde no total de 25 partidas. Já Simião é meio campista de 30 anos e chega ao clube após defender Ituano e Avaí na temporada de 2017. Pelo time paulista, conquistou o troféu do interior. Pela equipe catarinense, apesar do descenso, o jogador foi destaque atuando em 32 oportunidades, marcando gols importantes. Com os procedimentos protocolares completos entre atletas e clube, os próximos passos da contratação de César Benítez e Simião, dependem da retomada dos trabalhos da CBF e da Federação Paranaense de Futebol (FPF) para andamentos aos registros dos acertos dos jogadores com seus clubes de origem e o próprio registro deles no BID como atletas do Coxa.

Por Mark Grassi com informações do site do Coritiba