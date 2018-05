Corinthians inaugura estátua para ex-jogador Sócrates na Arena

Antes de enfrentar o Independiente, pela Copa Libertadores, o Corinthians inaugurou na Arena Corinthians, nesta quarta-feira, uma estátua em homenagem ao ídolo Sócrates, morto em 2011. O evento também marcou o lançamento do novo uniforme do time alvinegro.

A estátua eterniza a comemoração do ex-jogador, que celebrava seus gols erguendo o punho direito. O ex-lateral-direito Zé Maria participou do evento representando o time da Democracia Corintiana, no qual, Sócrates foi um dos líderes.

“A Democracia Corinthiana foi um período em que os atletas mostraram, dentro e fora de campo, o verdadeiro DNA do clube: uma nação que prega, acima de tudo, paixão, união e coletividade”, comentou Luís Paulo Rosenberg, diretor de marketing do Corinthians. “A iniciativa de possibilitar o acesso de mais pessoas ao manto alvinegro é democracia em marcha, que dialoga com esse espírito único da Fiel e seu natural engajamento às boas causas.”