Coreia do Norte pode participar de Olimpíadas na Coreia do Sul

Segundo meios de comunicação japoneses, um representante da Coreia do Norte teria dito que seu país provavelmente participará dos Jogos Olímpicos de Inverno no próximo mês, na Coreia do Sul.

As notícias citam que Chang Ung disse a repórteres no aeroporto de Pequim no sábado que uma dupla de patinação norte-coreana que se classificou provavelmente irá para os Jogos.

Citando fontes não identificadas, o serviço japonês Kyodo News e a NHK disseram que Chang se dirigiu para a Suíça, onde ele iria se encontrar com representantes do Comitê Olímpico Internacional.

O líder norte-coreano Kim Jong An ofereceu o envio de uma delegação para as Olimpíadas em Pyeongchang, em um discurso de Ano Novo. A Coreia do Norte e do Sul concordaram em conversar sobre as Olimpíadas, na fronteira, a partir de terça-feira, um fato raro.