Coreanos testam o transporte coletivo de Curitiba

Curitiba recebeu na quinta-feira mais uma delegação internacional – a 20ª deste ano – para conhecer a cidade e as soluções urbanas por ela adotadas. No Salão Nobre da Prefeitura, o grupo da Coreia do Sul acompanhou a palestra do engenheiro da Urbs Ismael Bagatin França sobre o transporte coletivo da cidade.

Ismael ressaltou a composição ordenada e planejada do sistema, formado por 1.226 veículos que rodam mais de 302 mil quilômetros por dia. Tudo controlado pelo moderno Centro de Controle Operacional (CCO), que integra Transporte Coletivo, Trânsito, Guarda Municipal, Defesa Civil e Meio Ambiente.

Também foram apresentadas a implementação da tecnologia híbrida, a do biodiesel e a atual renovação da frota com 450 novos ônibus até 2020.

Bagatin apresentou um dado importante sobre o transporte na cidade. A frota de ônibus, disse ele, representa 1% do número de veículos circulantes e faz 45% dos transportes da população em Curitiba. “Já os carros representam 81% dos veículos circulantes e transportam apenas 22% dos passageiros”, comparou o engenheiro.

Após a palestra, a comitiva conheceu o sistema de canaletas de superfície, o desalinhamento das estações-tubo, até chegar ao terminal e à Rua da Cidadania do Pinheirinho, que se conectam para atender a população com diversos serviços.

No terminal, a comitiva embarcou no Ligeirão Pinheirinho-Praça Carlos Gomes, em horário de pico. O Secretário da Ciência e Tecnologia, Hyunjoon Kwon, elogiou o sistema durante o trajeto. “Na Coreia usamos muito o metrô e o sistema aqui de Curitiba é muito bom, desempenha a mesma função, só que na superfície”, disse.

Participaram da visita o governador da província de Gyeongsangbuk, Jong Su Kim; o secretário da Cultura, Esporte e Turismo, Jingon Kim; o secretário de Desenvolvimento Agrário, Haengran Kim; o secretário de Planejamento e Finanças, Sung Hoon Park; o representante do Centro de Estatísticas da Coreia, Hyungjun Ahn; o representante do Serviço de Previdência dos Trabalhadores da Coreia, Gyochoul Lee; a autoridade do governo metropolitano de Seul, Weonmok Lee; o diretor da Korea Train, Jea Woo Lee; o secretário do Meio Ambiente, HoJoong Lee; o diretor do Banco de Desenvolvimento da Coreia, Heechul Hyun; o assessor da Prefeitura para Relações Internacionais, Rodolpho Zannin, e a técnica da Urbs Cristiane Kutzke dos Santos.