O atendimento aos turistas no Verão Paraná ganha, neste fim de semana, o reforço da Estação Copel, aberta nas orlas de Caiobá e Guaratuba. Até o dia 8 de março, as unidades estarão abertas de quarta a domingo, das 9h às 18h, com atendimento ao público nos serviços de energia elétrica, além de sinal de internet sem fio disponível e empréstimo de bicicletas e patinetes elétricos.

O incentivo à mobilidade sustentável está alinhado aos projetos mais recentes da Companhia, que acaba de concluir a instalação da maior eletrovia do Brasil, com 740 quilômetros de extensão.

São 11 postos de recarga para veículos elétricos ao longo de toda BR-277, ligando o Porto de Paranaguá às Cataratas do Iguaçu: Paranaguá, Curitiba, Palmeira, Fernandes Pinheiro, Prudentópolis, Candói, Laranjeiras do Sul, Ibema, Cascavel, Matelândia e Foz do Iguaçu.

Nas praias, o empréstimo de bicicletas e patinetes será condicionado à instalação do aplicativo da Copel, além da adesão aos serviços de fatura digital e débito automático, reduzindo assim o uso de papel. O empréstimo poderá ser agendado pelo aplicativo Copel, no ícone Move Copel.

“Estamos caminhando para uma gestão mais sustentável no setor de distribuição de energia elétrica. Então enxergamos nosso consumidor não como o mero comprador de um produto, mas como um parceiro estratégico na busca pela sustentabilidade”, afirma o diretor da Copel, Antonio Sérgio Guetter.

GERAÇÃO SOLAR – Outra curiosidade é que a energia elétrica nas estações e também para o abastecimento das bicicletas e patinetes será provida por um sistema de geração solar integrado à rede de distribuição da Copel, permitindo ao público conhecer o funcionamento de um projeto de geração distribuída.

Os postos de atendimento ao público nas agências da Copel seguirão funcionando normalmente em todo o litoral. E nos dois sábados próximos aos feriados (22 e 29 de dezembro), excepcionalmente haverá atendimento, das 9h às 13h, em Matinhos, Praia de Leste e Guaratuba. Além disso, em Pontal do Paraná ficará disponível um escritório móvel de atendimento.

“Sugerimos aos veranistas que possuem casa na praia, que verifiquem a situação da ligação de energia no imóvel, antes de sair de viagem. O aplicativo e o site da Copel são muito úteis para esse monitoramento”, informa Guetter. Nos dois dispositivos, também podem ser encontrados os endereços das agências e horários de funcionamento em cada localidade.