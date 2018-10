Com embalagens na cor rosa e com peso de 600 gramas, o Filé de Tilápia Copacol agora tem um sabor diferente, além de ser apetitoso, tem um gostinho de solidariedade

Marina Correa é farmacêutica e teve câncer de mama aos 54 anos. Quando soube da campanha lançada pela Cooperativa foi uma das primeiras a aderir ao produto, afinal ela conhece de perto a realidade de um tratamento e os cuidados necessários para vencer esta luta.

“Moro em Cafelândia há 35 anos. E sempre estive em dia com a minha saúde, mas mesmo assim descobri durante um dos exames de rotina uma anomalia que me levou a este tratamento. Ao decorrer das visitas ao hospital conheci muitas pessoas e hoje, valorizo cada campanha que apoia esta causa”, disse ela emocionada.

Segundo dados repassados pelo INCA (Instituto Nacional de Câncer) a Cooperativa, foram estimados mais de 582 mil novos casos de câncer no Brasil somente em 2018, destes mais de 59 mil são de mama feminina.

“Os números impressionam, mas ao mesmo tempo este indicador nos leva a tomar atitudes que possam melhorar a qualidade do tratamento destas pessoas. Elas precisam não apenas de um medicamento ou um exame, mas de atitudes de solidariedade que possa melhorar esta luta diária”, afirmou o presidente da Copacol, Valter Pitol.

A Campanha da venda de Tilápia Copacol para o Outubro Rosa, teve início no dia 1º de outubro e terá conclusão no fim do mês. Com a venda de cada pacote do produto de 600 gramas R$1 será destinado a cinco diferentes hospitais de referência em tratamento de pessoas com câncer na região de atuação da Copacol incluindo as Filiais de Vendas.

“Além de ajudar as pessoas em tratamento, nosso objetivo com a ação Tilápia Copacol Outubro Rosa é chamar atenção das pessoas para a causa. Despertar a consciência dos cuidados com a prevenção do câncer principalmente em mulheres para que façam o autoexame, procurem assistência e os exames deem continuidade as consultas de rotina, para assim vencer a luta contra a doença”, disse superintendente comercial, Valdemir Paulino Santos.

A Tilápia de edição especial, pode ser adquirida em qualquer uma das seis lojas do Copacol Supermercados e nas principais lojas supermercadistas do Brasil. “Nossa expectativa de venda é de aproximadamente 100 toneladas de Tilápia Copacol, o que vai gerar uma doação de mais de R$160 mil”, conclui o superintendente.

A entrega da doação será realizada de acordo com a agenda de cada hospital durante o mês de novembro.

UOPECCAN – Cascavel-PR

Hospital de Amor- Barretos-SP

Hospital Erasto Gaertner- Curitiba-PR

Hospital Alfredo Abrão- Campo Grande-MS

Instituto Hospital de Base- Brasília- DF

Para saber mais informações dos hospitais e ou/ dos produtos você pode acessar o portal: www.DiaDePeixe.com.br/outubrorosa