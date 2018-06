Copa perde Messi e CR 7

A Copa do Mundo perdeu dois de seus principais protagonistas neste sábado, quando Lionel Messi e Cristiano Ronaldo viram seus times serem eliminados nas oitavas de final na Rússia. A Argentina de Messi perdeu por 4 x 3 para a França, e horas depois a seleção portuguesa de Ronaldo foi derrotada por 2 x 1 para o Uruguai, deixando o torneio sem dois de seus melhores e mais amados jogadores.

Devido às suas idades —Messi tem 31 e Ronaldo tem 33— essa pode ter sido a última Copa da dupla, que monopolizou o prêmio de melhor jogador do mundo nos últimos 10 anos.

Se Messi, que se aposentou da seleção em 2016 mas depois voltou atrás, não defender a Argentina na Copa do Mundo de 2022 no Catar, ele irá encerrar sua carreira sem conquistar nenhum título pela seleção. Após conquistar uma medalha de ouro com a Argentina em Pequim 2008, muitos esperavam que o atacante levasse a Argentina a um título mundial ou pelo menos a vencer uma Copa América. No entanto, apesar de seu brilho, ele nunca foi campeão pela Argentina, tendo perdido nas quartas de final para a Alemanha em 2010 e caindo novamente diante dos mesmos rivais na final de 2014. Ronaldo também terá a lamentar a falta de um título mundial por Portugal, mas pelo menos ajudou seu pais a conquistar seu primeiro título europeu, dois anos atrás, na França.



Messi em Copas:

19 jogos, 6 gols e 5 assistências

2006 – 3J, 1G, 1A

2010 – 5J, 0G, 1A

2014 – 7J, 4G, 1A

2018 – 4J, 1G, 2A

CR7 em Copas:

17 jogos, 7 gols e 2 assistências

2006 – 6J, 1G, 0A

2010 – 4J, 1G, 1A

2014 – 3J, 1G, 1A

2018 – 4J, 4G, 0A

Com informações das ag internacioanis e da Reuters