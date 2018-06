Copa na Baixada e onde quiser

A dupla Fernando e Sorocaba vem animar a torcida na Arena Nº1 Brahma neste domingo 17, em evento gratuito e aberto ao público. Essa é uma das atrações em Curitiba para curtir os jogos da Copa do Mundo. À disposição opções até em loja de animais. Veja as opções:

Torcida Nº1

Localizadas nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Salvador, Curitiba e Florianópolis, as Arenas Brahma Nº1 receberão telões de alta qualidade, bares e um palco onde acontecerão os shows. A Arena da Baixada, em Curitiba, abrirá às 13h para a transmissão do jogo Brasil x Suíça. Após o jogo, canta a dupla Fernando e Sorocaba. O acesso à arena e ao show será gratuito

A Cervejaria Ambev, dona da marca, diz que irá capacitar todas as pessoas que trabalharão durante os jogos em Curitiba. Os treinamentos têm como principal objetivo conscientizar os vendedores sobre a venda responsável de bebidas alcoólicas e sobre a prevenção de seu consumo indevido. E não será permitido o acesso com camisas de clubes ou de torcidas organizadas.

HiperZoo

Com decoração temática e telão, o pet center HiperZoo, em parceria com o Café do Mercado Co, preparou um espaço para que os tutores possam assistir aos jogos do Brasil com seus animais de estimação. Ao lado de cafés e tortas, a cafeteria acrescenta comidinhas típicas de festas juninas (pipoca, pinhão, quentão e paçoca) mas, para a torcida quatro patas, também haverá petiscos. E será oferecida uma rodada gratuita de pipoca para os clientes a cada gol do Brasil. Quem comprar uma bebida também ganhará uma porção de pipoca. Domingo 17, às 15h; sexta-feira 22 às 9h e na quarta-feira 27, às 15h. Entrada grátis. Rua Des.Westphalen, 3448, Parolim.

O HiperZoo possui dois andares, estacionamento próprio e conceito de shopping center, numa área total de três mil metros quadrados. Para as famílias com crianças, o lugar é um espaço de lazer, com aves silvestres, peixes das mais diversas espécies, lago de carpas, jardim vertical, répteis e pequenos animais, como furões, coelhos, hamsters e outros roedores. Também conta com feirinhas de adoção, palestras e treinamentos para pets e seus donos.

Torcer, comer, beber e ajudar

Realizada pela Moko, com o apoio da Abrasel e do portal de notícias Curiti.bar, a Copa do Bem acontece em bares e restaurantes em que os clientes doam dois reais se quiserem colaborar ou selecionam no cardápio um Produto do Bem que reverte para a campanha que beneficia Associação dos Voluntários Amigos, TETO, Beleza Escondida, Festival da Inclusão e Salve as Casas-Lares.

Enfim, a Moko, empresa social que conecta pessoas e empresas a projetos sociais e pequenas empresas, aproveita esse período de confraternização esportiva para convocar a torcidas para fazer um gol de solidariedade.

Shopping Curitiba

Neste domingo 17, o estacionamento do Shopping Curitiba terá o valor fixo de dez reais, durante o dia todo, para qualquer período de permanência. “Estamos localizados numa região de grande movimentação na cidade, e queremos oferecer uma facilidade para os curitibanos que forem torcer pela Seleção nas imediações”, diz Manuela Lopes, coordenadora líder de marketing.

Por causa do jogo, as portas de acesso a pedestres ao shopping fecham 30 minutos antes do jogo, marcado para as 15h, e abrem meia hora depois. Já o estacionamento estará aberto das 11h às 22h, sem interrupções.

Garden Hambargueria

Nos dias 17, 22 e 27, quando o time entra em campo na Rússia, os clientes poderão acompanhar os jogos nas televisões instaladas na Garden Hambargueria, que terá promoções para os torcedores. Na compra de um balde de Budweiser, o amendoim é grátis; o chope vai sair por cinco reais o dia todo e, durante as partidas, a porção de batata frita sai por 10.

Nos jogos contra Suíça e Sérvia (dias 17 e 27), a casa abrirá às 11h. Já no dia 22, quando a seleção enfrenta a Costa Rica, abre às 8h40. (Rua Jaime Reis, 22 – São Francisco. Fone 3121-2730).

Menina na Copa

O Menina Zen promove neste domingo 17, às 13h30, festeja a estreia do Brasil na Copa do Mundo Rússia. A tarde contará com quatro setores no pub, divididos em jardim, decks 1 e 2, e área interna. Após o jogo, o agito Menina na Copa ganha Bloquinho e Vini Moreno, com muita música ao vivo.

O Menina Zen contará com vários televisores para acompanhar todos os lances do jogo, além do seu amplo cardápio, com opções de comes&bebes.

Entrada a partir de 50 reais. Mesas para quatro pessoas (com quatro convites inclusos) saem por 300 reais, sendo R$200 em consumação. O Menina Zen fica na Rua Itupava, 1353. Mais informações pelo telefone (41) 3018-5178.

Para reservas e mais informações, entre em contato com os embaixadores do Menina na Copa pelo Instagram:

Ana Paula Righetto (@ana_paula_righetto ) / Wigando Simm Netto (@wigando ) / Fernanda Mattos (@fermattos06 ) / Marcelo Janene (@marcelojanene) / Mariana Frazão (@marifrazao10 ) / Vinícius de Oliveira (@viniloliver ) / Camila Maito (@camilamaito) /Felipe Santos (@fxsantos )/ Débora Reali (@deborareali) / Mineiro (@andreasdummer10)

Barista Coffe Bar

Com um telão para transmitir os jogos ao vivo, o Barista Coffe Bar também vai dispor de um bufê especial. Além do famoso brunch de domingo, que vai contar com quitutes juninos, a casa vai oferecer aos torcedores um alguns combos especiais para aproveitar durante a transmissão. Coxinha, bolinha de queijo e kibe + coado à vontade por 19 reais e a porção de mini churros + cappuccino por 17.

O Barista Coffee Bar fica à Rua Moyses Marcondes, 609, Juvevê, e funciona diariamente, das 8 às 20h. Fone (41) 3501-8234.