As vendas no varejo do Reino Unido tiveram recuo de 0,5% em junho na comparação com maio, informou o Escritório Nacional de Estatísticas (ONS, na sigla em inglês) nesta quinta-feira. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam avanço de 0,4%, mas varejistas disseram que o movimento foi prejudicado pela Copa do Mundo, com britânicos privilegiando acompanhar os jogos no torneio em que a Inglaterra chegou às semifinais pela primeira vez em quase 30 anos.

Na comparação anual, as vendas no varejo avançaram 2,9% em junho, ante expectativa dos economistas de +3,7%.

Já as vendas de alimentos avançaram 0,1% em junho ante maio. O resultado foi apoiado pelas compras de itens para churrasco, durante a temporada de calor.

No trimestre até junho, as vendas no varejo mostram crescimento de 2,1% na comparação com igual período de 2017, o resultado trimestral mais forte desde o início de 2015 no país. Os números sugerem que a economia acelerou no segundo trimestre, após um início de ano fraco. Nesse contexto, o Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) deve elevar os juros, talvez já no próximo mês, para levar a inflação de volta à meta de 2%. Fonte: Dow Jones Newswires.