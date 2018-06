Convênios com municípios asseguram pavimentação e equipamentos

Obras de pavimentação, recape asfáltico e revitalização de praças, além da compra de veículos e equipamentos estão entre os projetos que 17 municípios do Oeste do Paraná irão executar com recursos do Estado. A governadora Cida Borghetti esteve neste sábado em Cascavel para assinar as autorizações e homologações para a execução dos projetos, que somam R$ 8,8 milhões, dos quais R$ 6,4 são financiamentos.

Na mesma solenidade a governadora assinou a ordem de serviço para dar início ao processo de regularização fundiária de 452 imóveis de Cascavel e 21 em Cafelândia, além do início das obras de captação do Rio São José, para dar segurança no abastecimento de água no município.

Cida ressaltou que em 85 dias de governo, mais de 3 mil convênios foram assinados, que totalizam R$ 4 bilhões. “A visão do governo é municipalizar, regionalizar e descentralizar ações. O que antes era feito somente no palácio, agora também acontece nos municípios, atendendo às demandas dos prefeitos”, afirmou.

O prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, destacou a importância das ações promovidas pelo gverno estadual no Interior do Estado. “O Paraná é uma referência administrativa para o Brasil”, afirmou, ressaltando a atenção que tem sido dada para a área social, com investimentos em habitação, saneamento, saúde e também em infraestrutura urbana.

Assinaram convênios os municípios de Anahy, Bela Vista da Caroba, Boa Vista da Aparecida, Cascavel, Céu Azul, Diamante do Sul, Jesuítas, Marechal Cândido Rondon, Maripá, Palotina, Santa Helena, Santa Lúcia, São José das Palmeiras, São Miguel do Iguaçu, Serranópolis do Iguaçu, Terra Roxa e Vera Cruz do Oeste.