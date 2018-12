O consumo no mundo poderia (e deveria) ser diferente. Para colocar em prática um desenvolvimento sustentável, sociedade e governos devem consumir os recursos naturais com responsabilidade, projetando para o futuro as consequências desse uso. Caso não haja no planeta uma consciência mais humana em relação ao crescimento econômico, principalmente no aprimoramento do setor industrial, as futuras gerações terão uma natureza mais escassa e enfrentarão a falta de recursos essenciais à vida. O aumento da população precisa levar os países a uma análise do consumo da água, do petróleo e da energia, mesmo que essa reflexão leve toda a sociedade a mudanças de comportamento.

O desafio é grande, levando em conta que os líderes mundiais precisarão enfrentar interesses de todas as partes. Setores diversos, historicamente, sempre defendem seus segmentos e lutam por uma legislação que facilite a exploração da natureza. Uma das principais causas do crescimento irresponsável está visível no clima. O aumento da temperatura da Terra é um indicativo de que o efeito estufa alcançou níveis preocupantes há muito tempo. Algo precisa ser feito com urgência para frear a destruição do meio ambiente e todos devem se engajar nesse propósito.