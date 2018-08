Uma forte movimentação no comércio é algo desejado na economia de qualquer país. Quando vendem bem, as lojas registram um faturamento mais elevado, o que possibilita a contratação de mais funcionários, um aumento nas suas instalações físicas, um incremento na lista de produtos oferecidos e tantas outras melhorias. Nem todas as consequências das vendas, porém, são benéficas à sociedade. Há setores cujos produtos acabam provocando dependência química nos consumidores, como a indústria de cigarros e bebidas. Apesar de que as empresas não podem ser responsabilizadas judicialmente por esses danos, uma certa cautela deve existir dos dois lados, tanto por parte de quem vende como de quem compra.

O consumo nocivo de álcool, por exemplo, causou a morte de cerca de três milhões de pessoas em todo o mundo em 2016, de acordo com um estudo da Universidade de Washington. Diante desse fato, é impossível lidar com os setores da bebida e do cigarro sem uma atenção especial. Há uma forte e visível necessidade de se diminuir o consumo desses produtos, conhecidos, inclusive, como drogas lícitas. A conscientização dada já na infância e o exemplo dos pais ainda são as melhores maneiras de se evitar o vício na vida de uma pessoa, seja ele qual for.