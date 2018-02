Consumo fashion consciente não é fantasia

Proclamando The Future is Back, a Vicunha Têxtil sinaliza para o verão de 2019 um olhar para o futuro, pois o foco é a sustentabilidade e valorização de artigos clássicos e atemporais. O respeito ao meio ambiente, enaltecido durante o Inspiramais, salão de design e inovação de componentes de calçados e de moda realizado no mês passado, é um dos pilares no desenvolvimento de novos artigos da maior produtora mundial de índigos e brins.

O destaque conquistado deve-se à linha Eco-Recycle, que reduz o impacto ambiental por usar menos algodão virgem, já que se vale da reciclagem de aparas de tecido, resíduos do processo de fiação, sobra de fios desfibrados e matéria-prima certificada pela Better Cotton Iniciative. Além disso, durante o processo de tingimento dos tecidos, há uma redução de 80% no consumo de água, que é tratada e, em grande parte, reutilizada.

Mas já neste verão de 018, a sustentabilidade se faz presente entre as parcerias da Vicunha: a Ahlma e a Blue Man, marca conhecida por fazer história no verão carioca, criaram uma mini coleção de moda praia, com quatro versões que incluem maiôs e biquínis em denim. Todas as peças, com modelos anos 80 e sem se esquecer dos lacinhos provocantes, são da linha de denins sustentáveis Eco-Recycle.

Essa é a segunda parceria entre Vicunha e Ahlma, reforçando o DNA sustentável das empresas e abrindo caminho para a chamada “nova era da moda”, com foco na produção consciente.

Por sinal, um estudo internacional encomendado pela Unilever, realizado em 2017, revela que 85% dos consumidores brasileiros disseram preferir marcas eco-amigáveis. Essa atitude leva o varejo amadurecer o debate sobre responsabilidade social.

O tema, inclusive, foi abordado na série de palestras realizada no Inspiramais, numa promoção da Abvtex-Associação Brasileira do Varejo Têxtil, que reúne representativas redes de varejo nacionais e internacionais, contemplando mais de 50 marcas que comercializam vestuário, calçados, bolsas, acessórios de moda e artigos têxteis para o lar.

“O consumidor torna-se cada vez mais consciente da necessidade de escolhas e dos impactos do seu consumo. Por isso, é que as nossas varejistas associadas trabalham para garantir a qualidade da origem do produto oferecido nas lojas”, afirmou Edmundo Lima, diretor executivo da Abvtex,

Ele lembra que o Programa Abvtex, criado em 2010, é responsável por mais de 25 mil auditorias realizadas para verificar as boas práticas e do não uso de mão de obra análoga à escrava na produção de artigos de vestuário e calçados. No ano passado, 3.983 empresas de confecções e seus subcontratados foram certificados. Eles são originárias de 643 municípios, em 18 estados, e empregam quase 322 mil trabalhadores diretos na produção.

Para Edmundo Lima, o processo de certificação do programa, criado e desenvolvido a partir de consultas com representantes das redes varejistas, de entidades ligadas à indústria têxtil e de confecções, Ongs (como o Instituto Ethos) e de órgãos governamentais, “estimula o desenvolvimento de uma cadeia de fornecimento ética e responsável para a evolução do setor de varejo de moda no país”.

Do ponto de vista das confecções e oficinas certificadas, o programa promove “a mitigação de riscos de passivos trabalhistas; melhoria no ambiente de trabalho e redução de acidentes, o que diminui o absenteísmo, e maior motivação e retenção de trabalhadores”. Já os empresários da indústria de confecção observam que o aumento de produtividade e qualidade de produto garante o retorno positivo dos investimentos para a certificação, percebem avanços significativos para a sustentabilidade dos seus negócios, além de melhoria no relacionamento com os varejistas. “A maioria recomenda a certificação a outras empresas do setor”, atesta a pesquisa.

De resto, a mesma preocupação com a sustentabilidade, segundo a Associação Brasileira de Empresas de Componentes para Couro, Calçados e Artefatos, Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção e Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil, responsáveis pelo Inspiramais, também será demonstrada na edição de julho, em São Paulo.