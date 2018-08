O embaixador Carlos Fleitas, novo cônsul geral do Paraguai no Paraná, visitou a direção do Diário Indústria&Comércio. Ele foi recebido pelo diretor-presidente, Odone Forte Martins. Fleitas disse que tem o objetivo de fortalecer o comércio bilateral entre o Paraná e o Paraguai, onde ainda há espaço para crescimento, segundo ele. Hoje o Paraná exporta cerca de US$ 149 milhões ao país vizinho e importa quase US$ 289 milhões, ficando num superávit em favor dos paraguaios de US$ 140 milhões, de acordo com números do ano passado. Segundo o embaixador, o Brasil é o quarto colocado entre os maiores mercados exportadores do Paraguai e esta posição pode subir. Fleitas considera importante explorar áreas como o turismo, eventos culturais, promover acordos com universidades e promover a atração de mais empresas brasileiras para criar unidades de produção em solo paraguaio. O embaixador, que já atuou em Taiwan, destaca que o novo ministro da Fazenda e Economia do Paraguai já anunciou que não mudará a política de impostos sobre a produção. Isto dá segurança jurídica para empresas que ingressarem no mercado paraguaio, através do Programa Maquila, que tem o objetivo de criar emprego e renda naquele país. O diretor do I&C, Odone Fortes Martins disse que o jornal estará atento e apoiará as iniciativas do Consulado para intensificar e ampliar o intercâmbio entre os dois países.