A Valor Real Construções planeja investir R$ 25 milhões na construção de 300

novos imóveis populares do programa Minha Casa Minha Vida em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Serão cinco empreendimentos em três bairros e 16 mil m² de área construída. O Pinhais Park é o primeiro empreendimento em comercialização e já está com mais de 50% das unidades vendidas. O projeto é o primeiro residencial popular em processo de certificação pelo selo do Green Building Council para edificações sustentáveis.

O investimento em moradias no município da RMC é parte da estratégia de expansão da construtora. “Identificamos um potencial econômico interessante em Pinhais. Há uma boa oferta de terrenos e potencial de comercialização no segmento Minha Casa Minha Vida. Serão 300 unidades residenciais em dois anos. Esta é apenas a primeira etapa dos investimentos que serão realizados no município”, explica Marcelo Lage, sócio da Valor Real Construções, construtora localizada em São José dos Pinhais, na RMC.

Perspectiva até 2020

A construtora planeja lançar 2,6 mil novos imóveis populares do programa Minha Casa Minha Vida até 2020. Ainda em 2018, serão 600 unidades, contra 300 lançadas em 2017.

“Em 2019 e 2020, a nossa meta é lançar pelo menos mil unidades por ano. A empresa tem em estoque de terrenos volume suficiente para suportar o ciclo de lançamento dos próximos dois anos, além das negociações em andamento que nos permitirão cumprir as metas”, explica Lage.