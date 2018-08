A séria crise do Hospital Evangélico deve ter chegado ao fim nesta sexta-feira, quando a unidade hospitalar e a faculdade de medicina foram leiloados por R$ 259 milhões para o Consórcio R+, de Minas Gerais, por determinação da Justiça do Trabalho. O hospital e a faculdade estavam sob intervenção há quatro anos. A dívida acumulada chega a R$ 230 milhões e o lance mínimo era de R$ 205 milhões. O comprador tem 48 horas para quitar a compra ou pode dar uma entrada de 20% e parcelar o restante em até 60 vezes. Pela decisão da Justiça, o hospital deve manter 60% dos leitos para o SUS e a faculdade deve continuar funcionando em Curitiba com curso de graduação e pós-graduação. O representante dos novos proprietários do hospital e da faculdade confirma que os nomes serão mantidos, não haverá demissões e os salários dos funcionários serão pagos em dia.