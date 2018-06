Conmebol define calendário da Libertadores, Sul-Americana e Recopa em 2019

A Conmebol divulgou o calendário das competições sul-americanas que vão ser realizadas em 2019. Com a final da Copa Libertadores confirmada para acontecer em jogo único na próxima temporada, a competição vai ser disputada em datas reservadas em 19 semanas do ano – o primeiro jogo da fase preliminar será em 22 de janeiro e a decisão em 23 de novembro.

O modelo da Copa Sul-Americana vai ser o mesmo de 2017 e 2018, com 14 semanas de competições e a final disputada em duas partidas. O torneio vai começar em 19 de março e terminar em 30 de outubro. Em maio, ambos os campeonatos terão um sorteio cada para definir confrontos de mata-mata.

A Libertadores terá um intervalo de jogos entre 9 de maio e 2 de julho, enquanto a parada da Sul-Americana vai acontecer de 2 de junho a 15 de julho, portanto restam apenas datas no mês de junho à Conmebol para organizar a Copa América sem afetar nenhum dos torneios. A entidade ainda não oficializou as datas de início e de término da competição entre seleções que será disputada no Brasil, no próximo ano.

Conforme aconteceu neste ano, a Recopa Sul-Americana vai ser realizada em duas datas no primeiro semestre. Em 2019, os campeões de Copa Libertadores e Copa Sul-Americana vão se enfrentar em 20 de fevereiro e 6 de março.