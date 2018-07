Além de nos lembrarem sobre a importância do afeto, datas comemorativas são momentos que nos convidam a prestar homenagens a quem gostamos. Para materializar esse carinho no Dia dos Pais, que neste ano será celebrado em 13 de agosto, nada melhor do que um bom presente que ilustra a sinceridade dessa relação.

A responsabilidade de acertar na escolha do presente deixa muitos filhos em dúvida, mas isso não significa que a busca precisa gerar dor de cabeça. A dica é pensar no estilo do paizão, seus hobbies preferidos, hábitos e características mais marcantes. Para não haver erro, confira algumas sugestões de presentes para o Dia dos Pais que unem praticidade e organização – assim ele poderá aproveitar o mimo por vários anos e sempre lembrar do filhote.

‘Master Pai’ na cozinha

Alguns pais sabem bem que as refeições são ótimos instrumentos de integração entre familiares e amigos, por isso, adoram pilotar o fogão e preparar receitas deliciosas para unir as pessoas. Para os que gostam de exibir seu talento culinário e se sentir o ‘Master pai’ da cozinha, vale surpreendê-lo com um suporte para tampas e talheres, que ajuda a organizar os utensílios durante o preparo da receita.

Claro que o papai que gosta de assar um bom churrasco nos finais de semana não pode ficar de fora. Preparar aquele almoço especial é muito mais fácil quando o assador tem um carrinho porta-espetos à disposição. O modelo Organizzato, da Masutti Copat, é um acessório que acomoda de forma ordenada todos os utensílios necessários para o churrasco, facilitando o manuseio e a armazenagem dos itens.

Outra sugestão para pais chefs é um suporte para latas ou adega de vinhos, assim ele pode guardar as bebidas que vão acompanhar as refeições de forma organizada e ainda dá um toque especial à decoração da cozinha.

Ele precisa ser organizado

Existem pais com uma rotina agitada somando trabalho, prática de exercícios, compromissos externos, encontros com a família e happy hour com os amigos. Tanta programação diferente com certeza exige várias trocas de roupas e, na correria, muitas vezes os pertences ficam bagunçados no dormitório e closet. Mas é possível solucionar esse problema com complementos úteis e práticos. Cabides com suporte para gravatas, por exemplo, são perfeitos para um homem que usa esse acessório no dia a dia.

Também vale pensar na organização dos calçados. Sapatos, tênis esportivos e sandálias limpos são melhor acomodados em sapateiras – existem modelos de sapateiras suspensas ótimos para economizar espaço. Já os calçados usados que precisam ser arejados ou limpos podem ser guardados em tulhas na área de serviço.

Mais uma opção para pais que precisam de organização em casa é um organizador de gavetas, assim ele pode guardar relógios e outros acessórios com o cuidado que eles merecem. Para completar, vale presentear o herói com um bom porta-gravatas e cintos – utensílio ideal para armazenar esses itens de modo eficiente e prático. Dica: a Masutti Copat oferece modelos duplamente versáteis, que podem ser fixados a um móvel já instalado.

Homem de negócios

Mimar o pai executivo com presentes funcionais para seu cotidiano de trabalho é escolha certa – principalmente quando os itens têm um belo design. A Masutti Copat reúne acessórios que oferecem praticidade e estilo ao escritório, como nichos modulares de configuração personalizável, suporte para papéis, revisteiro e cesto porta objetos.

Palavras que abraçam

E a última sugestão: seja qual for o estilo do pai e a escolha do presente, é sempre válido complementar a lembrança com um cartão autoral, intensificando o carinho por essa pessoa tão especial.

*Produtos Masutti Copat à venda em lojas físicas e e-commerces parceiros.