Com um investimento de R$ 50 milhões, o Condor Super Center inaugura no dia 31 de julho, às 8h da manhã, sua segunda unidade em Joinville, que vai gerar a própria energia em uma usina solar instalada na cobertura da loja. O supermercado é o primeiro da cidade com esta tecnologia e conta com 1680 módulos solares fotovoltaicos na cobertura da loja, capazes de gerar 780000kWh por ano, o suficiente para abastecer 325 residências, além de contribuir para preservar o meio ambiente com a redução de 230 toneladas de CO2 por ano. Ainda pensando na sustentabilidade e eficiência, a loja disponibiliza aos clientes um eletroposto com duas vagas para carregamento de veículos elétricos.

A 46ª loja da rede vai gerar 250 empregos diretos e oferecer uma galeria com 10 lojas, entre pet shop, relojoaria, produtos naturais, lotérica, salão de beleza, farmácia, cafeteria, sobremesas McDonald’s, além de uma praça de alimentação com buffets de comida oriental e brasileira. Em uma área de 5 mil m², a loja terá 26 checkouts, um mix de produtos com 20 mil itens e um estacionamento rotativo com capacidade para 3 mil veículos por dia, que informa a quantidade de vagas disponíveis. Para facilitar o acesso ao supermercado, as entradas estão localizadas nas ruas Blumenau, Almirante Barroso e José de Alencar, taticamente instaladas para evitar o congestionamento no tráfego de veículos ao entrar ou sair do empreendimento. Uma esteira rolante e um elevador também foram incorporados ao empreendimento com o objetivo de levar ainda mais comodidade aos clientes.

A loja seguirá um conceito gourmet, com um Espaço Gastronômico que vai oferecer cervejas especiais, rótulos diferenciados de vinhos nacionais e importados, cafés especiais e uma linha de produtos selecionados de diversos países para agradar a todos os paladares.

Os clientes preocupados com a saúde terão à disposição o Espaço Saudável, que vai reunir uma grande variedade de produtos voltados a este público.

Um dos destaques do Condor Joinville América é o setor de perfumaria, que foi posicionado estrategicamente na entrada da loja e vai seguir o estilo de free shop, com Espaço Mulher e Espaço Homem.

Para se aproximar ainda mais da cultura local, a ambientação da loja seguirá as características da região, com uma comunicação visual eficiente, inteligente e que resgata os costumes e tradições joinvillenses. O restaurante, localizado na Galeria Condor, também seguirá os conceitos dessa arquitetura.

“Fomos muito bem recebidos em Joinville com a nossa primeira loja, por isso, decidimos investir ainda mais na cidade e ampliar o nosso atendimento à população. O município possui um grande potencial econômico e escolhemos a região para este investimento após a realização de diversas pesquisas e estudos, que mostrou existir uma demanda por um estabelecimento desse porte”, afirma o presidente do Condor, Pedro Joanir Zonta.