O empresário Ronan Maria Pinto pediu um habeas corpus preventivo ao ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Ronan vê risco “real, concreto e iminente” de ser preso. A defesa do empresário informou ao ministro que Justiça de São Paulo vai analisar na terça-feira, dia 22, duas manifestações de Ronan em uma ação na qual ele foi condenado. Em setembro, o empresário foi condenado a 10 anos de prisão por corrupção. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.