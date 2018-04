Concentrix é eleita uma das melhores empresas para se trabalhar

A Concentrix Brasil, companhia global de serviços, recebeu o certificado de melhor empresa para se trabalhar pelo Great Place to Work – GPTW, alcançando o Trust Index de 78 pontos. A pesquisa é realizada diretamente com os colaboradores da empresa e a posição da companhia é determinada pela nota da satisfação geral da equipe.

“Receber mais esse reconhecimento pelo nosso time é uma grande satisfação, pois temos como preocupação criar um ambiente de trabalho que seja favorável e contribua para o desenvolvimento de nossos colaboradores”, afirma Daniel Moretto, country manager da Concentrix no Brasil.

A metodologia utilizada pelo GPTW é bem mais que uma pesquisa de clima organizacional, e serve para medir a percepção do funcionário em relação à empresa em quatro categorias: engajamento avaliando opiniões, atitudes e percepções; nível de confiança entre os líderes e os colaboradores; nível de orgulho no trabalho que os funcionários desempenham; e nível de camaradagem entre os colegas.