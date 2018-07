Não é de hoje que a tecnologia aponta para uma revolução mais rápida e intensa comparada com tudo o que já foi visto ao longo da história. Com tantas mudanças, o mercado de trabalho está mais dinâmico e, ao mesmo tempo que novas áreas surgem, outras desaparecem. As evidências indicam que motoristas, advogados, médicos e professores estão entre os profissionais que mais rapidamente sofrerão os efeitos desta revolução. Contudo, é fácil perceber que este impacto se dará em todas as profissões, onde o amplo conhecimento será um diferencial.

“Para buscar essas tendências, cada uma das Escolas Superiores que compõem o Centro Universitário Internacional Uninter faz uma análise criteriosa de mercado para o lançamento de novos cursos. Existe uma grande preocupação com as questões loco-regionais dos cursos de graduação”, explica o Diretor da Escola Superior Politécnica da Uninter, Neil Franco de Carvalho.

De acordo com o especialista, destacam-se em um futuro próximo as profissões cuja relação humana, ou a criatividade, sejam mais relevantes: Professores do Ciclo Fundamental; Enfermeiros Especialistas; Cuidadores de Idosos e Meia Idade; Professores de Educação Física (contexto pessoal e completo); Odontólogo; Desenvolvedor de Aplicativos; Desenvolvedores de Sistemas (Inteligência Artificial, alto desempenho); Analista de Mercado (marketing e estatística); Engenheiros Eletricistas (instalações elétricas) e Engenheiro de Integração de sistemas.

Carvalho ressalta que considerar os novos cursos pode garantir uma carreira promissora na área escolhida. “Buscar apoio em testes vocacionais, conversar com os pais e profissionais dos diversos setores, bem como fazer uso das redes sociais para conhecer os diferentes cursos de graduação e analisar o mercado de trabalho são ferramentas essenciais para ajudar na hora de decidir qual área atuará”, avalia Carvalho.