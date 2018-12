Dispositivos móveis já são fundamentais na rotina diária de diversos negócios. Hoje são realidade também no setor de construção dentro dos canteiros de obras. Os profissionais da área, como diretores, gestores e engenheiros, têm se beneficiado da tecnologia para gerenciar e obter melhores resultados, evitar desperdícios e aumentar a produtividade das equipes de trabalho.

As novas ferramentas, sistemas e equipamentos possibilitam trabalhar de forma mais eficaz, fazendo com que a parte administrativa e a obra funcionem em sintonia, controlando a gestão do início ao pós-obra.

De acordo com um levantamento realizado pelo Sindicato das Indústrias da Construção Civil do estado de São Paulo (SP), o Sinduscon – SP, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), foi constatado que cerca de 60% dos empresários do setor da construção têm planos de investimento em tecnologia. Para quem está neste meio e quer investir em melhorias tecnológicas para atingir a eficiência, é preciso conhecer algumas práticas essenciais para aumentar a produtividade no ramo da construção civil.

A diretora de produtos da Teclógica, empresa de TI e negócios de Blumenau (SC), Adriana Bombassaro, sugere cinco maneiras de como a tecnologia pode transformar a produtividade dos projetos e aprimorar a execução das etapas.

1. Faça um planejamento compartilhado

Para iniciar uma obra, é preciso planejar cada detalhe a fim de evitar surpresas desagradáveis, como problemas com mão-de-obra, falta de produtos, prazos entre outros. Todo esse gerenciamento envolve orçamento, análise, perspectivas, programação, controle financeiro, contratação de fornecedores e a gestão da obra.

Para esta fase, existem soluções tecnológicas que permitem a criação e o compartilhamento de projetos de forma colaborativa. As novidades da área possibilitam que sejam registradas interações e revisões de um projeto, por exemplo, com o objetivo de facilitar a tomada de decisões, alterações dos fluxos de trabalho e prazos de entrega.

Adriana comenta ainda que, ao permitir a integração dos profissionais envolvidos nesta fase, a tecnologia ajuda a reduzir os erros de projeto e necessidade de retrabalho.

2. Aposte no uso de softwares e tecnologias em todas as fases da obra

A inovação é a base para o crescimento de qualquer negócio, e no setor da construção não é diferente.

O uso de softwares na área não se limita apenas à aplicação em projetos, atualmente existem inúmeras opções para diversas áreas do setor. Por exemplo, o Mobuss Construção, é uma solução exclusiva e completa para o setor, elaborada especialmente para oferecer mais eficiência na gestão de todas as etapas do processo construtivo, com módulos que permitem, além da gestão de projetos, apontamentos diários, registros, segurança, qualidade, vistoria, assistência técnica, entre outros.

3. Comunicação mais eficiente

A falta de comunicação pode gerar diversos problemas capazes de atrasar ou até mesmo paralisar uma obra. Existem diversas ferramentas que podem ser usadas para o aprimoramento, como aplicativos específicos de monitoramento e comunicação.

A R. Franco Engenharia, empresa especializada em construção e reformas de obras industriais e comerciais, por exemplo, adotou um sistema de mobilidade para o segmento. Com acesso via dispositivo móvel, a solução permite o registro das atividades no próprio canteiro de obras, sem a necessidade de conexão via web.

Além de um controle mais efetivo, a utilização do sistema reduziu a zero o uso de papel nas obras. A empresa ainda registrou resultados positivos na organização dos dados, padronização dos processos para um controle eficaz, aumentando a qualidade do produto final, que pode ser entregue com redução de tempo na execução de algumas tarefas.

4. Organize seu tempo

Na construção civil, os processos são previamente estabelecidos, porém, um dos grandes problemas enfrentados é a falta de organização, que faz com que muito tempo seja perdido em atividades que muitas vezes, são desnecessárias.

Por este motivo, é preciso organizar os processos, definindo prazos para a execução de cada etapa, fazendo o acompanhamento de perto de algumas atividades. Além de economizar tempo, o número de erros e desperdício de materiais também será menor.

Pensando em obter mais sucesso, a CCM Construtora Centro Minas, empresa que presta serviços de edificações e reformas do setor de construção civil, diminuiu o desperdício de tempo e materiais utilizando um sistema com módulos de Apontamento e Qualidade. Com a praticidade e a agilidade oferecidas pela solução, foi possível visualizar e solucionar os problemas do dia a dia de forma mais eficiente.

Um checklist no tablet também é utilizado pela construtora, que conseguiu, assim, obter mais velocidade na tomada de decisões e aperfeiçoou a qualidade final dos serviços.

5. Gestão de informações

Contar com um sistema que faça o apontamento eletrônico é parte fundamental do processo. A gestão facilita o acesso às informações sobre o número de horas trabalhadas, produção de equipamentos e de mão de obra. Assim, é possível ter maior controle, diminuir custos e aumentar a produtividade.

Com a ferramenta certa é possível identificar e quantificar as atividades realizadas, controlar o processo produtivo, analisar o custo da mão de obra, avaliar o desempenho da obra, analisar eficiência no uso dos equipamentos, melhorar o uso dos recursos, entre outras vantagens.