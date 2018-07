Uma recente pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas – IBGE em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE mostra que 90% das empresas brasileiras são familiares, independente da formatação societária. No entanto, a cada 100 empresas abertas, apenas 30 delas sobrevivem à primeira sucessão, quando passam o bastão de pais para filhos. Embora esta realidade seja a regra em nossa economia, o empresariado brasileiro ainda carece de cultura para lidar com este tipo de envolvimento, em especial para saber administrar os conflitos e deixar claro qual a função de cada ente da família dentro da estrutura corporativa.

Os conflitos familiares surgem de inúmeras causas, como um simples divórcio, morte inesperada do empresário, problemas no casamento e nos relacionamentos dos integrantes da família, bem como pela disputa interna entre herdeiros. Diante destes reveses, como o direito pode ajudar a solucionar e até prevenir tais questões?

Primeiramente, deve-se destacar que hoje o direito está alinhado ao trabalho multidisciplinar, contando, na maioria dos casos, com parcerias com outros profissionais, tais como economistas, contadores, psicólogos e até mesmo equipes especializadas em coach empresarial. Para que o trabalho seja eficaz, torna-se necessário um amplo conhecimento do negócio do empresário pelos profissionais envolvidos – haja vista que, atualmente, não basta apenas entender de leis e de jurisprudência, sendo imprescindível o domínio do ambiente econômico em que o cliente se encontra inserido, como, por exemplo, as regras e práticas de mercado.

Segundo o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC, a governança corporativa é o sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre sócios, conselho de administração, diretoria, colaboradores, órgãos de fiscalização e controle e demais partes interessadas. Através da integração da governança e do planejamento sucessório, busca-se profissionalizar a gestão e preparar a sucessão, que deve ocorrer em data pré-estabelecida e não apenas após o evento causa mortis. Assim, nas empresas familiares, estes dois institutos buscam promover a capacitação e a escolha dos herdeiros e administradores mais bem capacitados para a condução do negócio.

Outro instrumento importante para prevenir os conflitos familiares é o pacto antenupcial, através do qual os sócios e os herdeiros podem dispor de suas questões patrimoniais antes da celebração do casamento ou da união estável, visando sempre segregar as questões pessoais dos interesses da empresa. Como exemplo da viabilização desta conduta, pode-se citar a adesão a regimes mistos de bens – onde os nubentes optam pela separação do patrimônio, resguardando-se a empresa – e, paralelamente, restem atendidos os interesses da outra parte, estipulando-se uma indenização em caso de divórcio – que pode ser progressiva, considerando os anos de relacionamento. Assim, em caso de ruptura do vínculo conjugal, a empresa estará isenta de maiores transtornos, em especial no que diz respeito a sua gestão, impedindo o ingresso de terceiros estranhos ao quadro social.

O acordo familiar – chamado de acordo de sócios ou de acionistas – é outra ferramenta que atua na prevenção de conflitos, estabelecendo, por exemplo, quais os parentes que poderão atuar na empresa e os requisitos para o ingresso dos mesmos (como por exemplo, formação acadêmica, proficiência em línguas, idade mínima e máxima, etc), definindo, ainda, questões diversas, como a responsabilidade de cada ente, o nível de autonomia dos membros, como se dará o modo de utilização dos bens da empresa, bem como a remuneração em caso de doença ou mesmo pensão em caso de falecimento.

Por fim, para maior efetividade, torna-se necessário que os diversos instrumentos sejam utilizados em conjunto, sem esquecer-se do caráter interdisciplinar, promovendo-se uma redução do risco – inclusive econômico – de tais conflitos. O que se visa proteger com todos estes institutos não é tão somente o patrimônio, mas igualmente o interesse da empresa e o controle de sua gestão – que, uma vez alterado ou bloqueado por processos judiciais, pode vir a inviabilizar a continuidade das atividades da sociedade de forma saudável, ensejando a dilapidação de seu patrimônio.

Karoline Kuzmann é advogada, sócia responsável pelo setor de família e planejamento sucessório do escritório Hamdar Taborda Kuzmann Advogados. Bacharel em Direito, possui LLM em Direito Empresarial Aplicando e é pós-graduada em Direito Público e em Direito de Família e Sucessões.