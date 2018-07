*Por Cris Kerr

A meritocracia é um termo muito utilizado por executivos quando se trata de contratação e ascensão profissional dentro das corporações. Mas, afinal, o que isso significa? A meritocracia é um modelo de hierarquização que se baseia nos méritos pessoais, na avaliação de desempenho, esforço e dedicação de cada indivíduo.

Muitas pessoas acreditam que a meritocracia não é um sistema justo, uma vez que a ascensão profissional não depende exclusivamente do esforço individual, mas sim das oportunidades que cada indivíduo teve durante a vida. O mérito só pode ser considerado justo quando as oportunidades forem iguais para todos.

Além da meritocracia, existem também os preconceitos e vieses inconscientes, que impactam os principais processos das empresas: a seleção, promoção e a avaliação de desempenho. Por isso, é preciso reconhecer a existência deles nas organizações e que, portanto, os colaboradores não são avaliados exclusivamente pelo processo de meritocracia.

Existem diversos vieses que impactam a meritocracia. Entre eles podemos citar o viés de afinidade, no qual eu beneficio as pessoas com as quais eu me identifico. Ou seja, os vieses inconscientes distorcem a forma como fazemos nossas escolhas e, ainda por cima, nos fazem acreditar que estamos sendo justos e fazendo a melhor escolha.

Daí a importância de realizar uma pesquisa na sua empresa para descobrir quem se sai melhor nas avaliações de desempenho, homens ou mulheres? Brancos ou negros? Além disso, é necessário procurar saber também se eles estão recebendo as mesmas oportunidades de participação nos projetos importantes da companhia. Só podemos falar de meritocracia se os vieses estiverem conscientes!

*Cris Kerr é palestrante, especialista em diversidade, empoderamento feminino e familiar, CEO da CKZ Diversidade e idealizadora do Fórum Mulheres em Destaque e do Fórum Gestão da Diversidade e Inclusão. Comenta sobre esses e outros temas todas as semanas no seu Canal Vamos Falar de Diversidade goo.gl/QQfxk5 e também no seu Blog Valoriza Diversidade www.valorizadiversidade.com.br.