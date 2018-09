A Lyx Engenharia, empresa do ramo de construção civil de Curitiba, Paraná, sentia a necessidade de um sistema que pudesse acompanhar a ascensão da empresa. Para isso, optou por implantar o Mobuss Construção, solução de mobilidade para as obras, desenvolvido pela Teclógica.

“No momento de fechamento de contrato, iríamos entregar em menos de 6 meses uma obra de 512 unidades e estávamos com bastante dificuldade com a verificação de serviço, recuperar registros, dados de empreiteira e avaliação de fornecedores. Foi aí que vimos a necessidade de implantar um sistema informatizado, que permitisse fácil e rápido acesso a todas as informações importantes para a diretoria”, explica a engenheira e coordenadora de qualidade da Lyx Engenharia Thalita Ayres Nascimento.

Esta facilidade no processo de localização de informação resultou em melhoras significativas em relação a última auditoria externa realizada pela empresa, conforme o gráfico abaixo mostra:

No comparativo das auditorias realizadas entre os anos de 2017 e 2018 houve redução substancial nos apontamentos de auditoria externa das certificações de qualidade ISO 9001 e PBQP-H, eventos que ocorreram respectivamente antes e depois da implantação do Mobuss Construção nas obras. Os apontamentos do tipo Não Conformidade Menor (NCMenor) apresentaram uma redução de 60% e os apontamentos do tipo Observação (Obs) apresentaram redução de mais de 70%.

“Tínhamos segurança ao mostrar os dados para o auditor externo, pois sabíamos que eles estavam lá e tudo estava organizado. Nosso resultado na auditoria externa melhorou por conta disso. Além disso o processo agora conta com controles automatizados e gestão rápida para a melhora do produto e consequentemente, melhora da satisfação dos clientes.”, releva Thalita.

A plataforma de gestão utilizada pela empresa de construção industrial antes da implantação do Mobuss Construção não oferecia a mobilidade que a Lyx necessita. “O sistema anterior exigia internet, e como usamos ele no canteiro de obras era inviável. O fato de o Mobuss Construção trabalhar offline foi primordial, já que atuamos em regiões onde nem sempre conseguimos alcance do wifi ou rede 4G em todo o canteiro de obras”, conta Thalita.

Durante o processo de implementação do sistema, a empresa passou por desafios que hoje considera necessários para a organização de dados. “A ferramenta demandou uma melhora nos processos da organização e cuidado na geração e organização de registros e como qualquer nova mudança, tivemos dificuldades com isto. Não tínhamos padrão de nomenclatura de projetos, por exemplo, mas tivemos que criar por ser importante para a padronização no sistema. Hoje vemos que era algo necessário”, complementa a coordenadora de qualidade.

“A nossa visão é ser a maior e mais rentável construtora do Brasil. Não temos como trilhar esse caminho sem ter as informações rápidas e fáceis para que a tomada de decisão seja igualmente rápida. Buscar uma tecnologia que nos desse uma visão mais estratégica das nossas obras e dos nossos processos foi essencial”, relata. Para isso a empresa implantou quatro módulos do sistema Mobuss Construção: os Módulos de Documentos, Qualidade, Vistoria e Entrega e Assistência Técnica.