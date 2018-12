Perto do aeroporto, um Mondrí

Colorido, iluminado e animado, o Mondrí Aeroporto Spazio Contenitore é novo polo gastronômico do Grupo Mondrí, marca que homenageia o pintor Piet Mondrian. Localizado em São José dos Pinhais, o empreendimento é fruto de uma sociedade com os empresários da Magius Metalúrgica Industrial, que deu origem à nova marca. A capacidade total é para 600 pessoas sentadas e um público mensal estimado em 60 mil pessoas. O valor do ticket médio é 25 a 40 reais.

“Construímos um espaço para todos os gostos e idades, para que nossos clientes aproveitem o máximo o tempo com qualidade e alegria”, diz a empresária Daniele Cardoso, observando: “O Mondrí Aeroporto Spazio Contenitore mostra que a união de uma boa gastronomia com outros elementos que proporcionam lazer são essenciais”. Segundo ela, o investimento em cada Mondrí gira em torno de 2,8 milhões e sete milhões de reais.

Os contêineres do Mondrí ocupam 6.500m² de um terreno de 52,5 mil m². Os encaixes de estruturas metálicas possibilitam novos formatos aos contêineres. Neles, 34 operações gastronômicas, em uma área coberta de 625 m² e também em uma ampla área aberta. Dentro da área coberta, há um mezanino com quatro operações suspensas, e o restante das operações fica distribuído entre o mezanino aberto e o piso inferior, onde se dispõe de mais de 300 sabores de sorvetes.

“O Mondrí Aeroporto é um objeto de desejo. Ele foi capaz de trazer ideias inovadoras, ambientes exclusivos e diferenciados”, comenta. Dentro dos 6.500 m², estão: playground, espaço para eventos, espaço pet, espaço para ciclistas, vagão personalizado e muito mais.

Inovador e atrativo, o Espaço Kids tem área para contação de histórias e shows exclusivos para o publico infantil, além de um playground e banheiro família. O projeto leva assinatura da arquiteta Danielle Bragagnolo, que incluiu circuito de brincadeiras, árvore com um escorregador interno e uma casinha com cozinha. Diz ela: “Busquei trazer algo diferente, para que a criança seja estimulada de várias formas, recebendo estímulos sensoriais e motores. O circuito ajuda no equilíbrio, estimula o movimento e o desenvolvimento da psicomotricidade. Crianças de até 6 anos podem explorar todo o ambiente”.

Um destaque é o vagão totalmente decorado, feito em madeira maciça, projeto de Carlos Augusto, ex-ferroviário que tem em seu currículo o trem exposto no Shopping Estação. O restaurante no Mondrí, com 50 lugares, fica sobre dormentes e trilhos originais. “Nada melhor do que ter um momento especial de lazer com a sensação de passear de trem, apreciando uma bela vista com comidas diferenciadas”, diz Daniele, lembrando da parceria com a prefeitura de São José dos Pinhais e da geração de 2.050 vagas de empregos diretos e indiretos.

A Unidade de São José dos Pinhais situa-se à Avenida Rui Barbosa, 5.813, ao lado da Faculdade das Indústrias e do Muffato Max Atacadista, a 880 metros do Aeroporto Internacional Afonso Pena.